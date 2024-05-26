Emmanuel Emenike'den dikkat çeken Konyaspor paylaşımı!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike, Süper Lig'in son haftasında oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Instagram hesabından Konyaspor'a destekte bulunan Emenike'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Her zaman zafere doğru Konyaspor!", "Yeşil-beyazın gücü, her zaman, her yerde Konyaspor!", "Her zaman her yerde yanındayız Konyaspor!"
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ
Konyaspor'un Galatasaray'ı yenmesi ve Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.
Emmanuel Emenike, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 93 maçta 25 gol 22 asistlik performans gösterdi.
Emenike'nin paylaşımı şu şekilde:
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