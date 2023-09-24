Empoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında deplasmanda Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 13:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Aurelio Andreazzoli'nin ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.
EMPOLI - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 13:30'da başlayacak.
EMPOLI - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Matteo Marcenaro'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Milan'ı 5-1 mağlup etmişti.
Empoli ise Roma deplasmanından 7-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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