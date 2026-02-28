Emre Belözoğlu'ndan istifa yanıtı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026 17:09:00
AA
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından konuştu. Emre Belözoğlu, taraftarın kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili gelen soruya da cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, rakiplerinin bu sezonki en kolay oyununu oynadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Çok konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe maçındaki oyun bizi olumlu etkiler diye düşünüyordum. Oyuncuları motive etmeye çalıştık. Çok büyük üzüntü içindeyim. Oyuncuların içinde üzülenleri de görüyorum. Artık çanların çaldığı anları oynayacak takımımız. Elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim. Dört gün önceki oyunla bugünkü oyun arasındaki fark kabul edilebilir değil. Rize belki de bu sezon ligdeki en kolay maçı oynadı. Bize yakışmadı. Kasımpaşa'ya gönül verenlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarların kendisini istifaya davet etmesine de değinen Belözoğlu, "Taraftarı anlıyorum. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum ama bugünün o gün olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde kazanabileceğimiz maçlar olduğunu görüyorum. Hafta içi radikal bir karar olabilir. Oyuncu grubunun bunun ciddiyetinin farkına varacağını düşünüyorum. İyleri biraz daha sıkmamız gerektiği gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

