Emre Belözoğlu, unutamadığı Fenerbahçe anısını anlattı

03 Ekim 2021 Pazar, 18:29

Fenerbahçe'nin eski futbolcu ve teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kanal D'de yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2' isimli eğlence programına konuk oldu.

Eser Yenenler'in 'Unutmadığın anın var mı?' sorusunu yanıtlayan Emre Belözoğlu, "O gün iki gün boyunca ağladık. 2010'da anons yapan kişinin kurbanı olmuştu 30 milyon taraftarımız. Çünkü maçın 2-2 bittiği anons edilmişti. Biz de şampiyon olduğumuzu düşünüyorduk. Herkes sahaya indi. Ben de kalabalığa gelemedim, taraftar da üzerime atlayınca bayıldım. Ayıldım şampiyon Bursaspor olmuş. Soyunma odasında bir sessizlik var Aziz Yıldırım yanımda, 'Ne oldu başkanım?' diye sordum. O da, 'Bursaspor şampiyon oldu Emre' dedi. O arada rüyam için 'kesin rüya bu' dedim, öyle hissettim" açıklamalarını yaptı.

Genç çalıştırıcı, daha önce futbolculuğunu da yaptığı Medipol Başakşehir kulübünde Aykut Kocaman'dan boşalan koltuğu devralarak teknik direktör olarak görev alacak.