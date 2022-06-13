Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe Beko paylaşımı
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, maçı birlikte takip etti.
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde 3-1 ile geçerek tarihindeki 10'uncu lig şampiyonluğunu elde etti.
Daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 yıllarında kupayı müzesine götürme başarısı gösteren Fenerbahçe, 4 yıl aranın ardından tekrardan şampiyonluk sevinci yaşadı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan nefes kesen maçta tribünlerde tanıdık isimler yer aldı. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu ile İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, maçı birlikte takip etti. Belözoğlu ve Ilıcalı, şampiyonluğun ardından büyük bir coşku yaşadılar.
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