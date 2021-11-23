Emre Belözoğlu'ndan "Hagi mi Alex mi?" sorusuna yanıt

23 Kasım 2021 Salı, 15:05

Medipol Başakşehir’de Aykut Kocaman’dan boşalan koltuğa geçen ve çıktığı 5 maçta da galip gelen Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Başakşehir'in 5'te 5 yapmasının ana faktörünün sorulması üzerine Emre Belözoğlu, "Büyük fotoğrafta bunu büyük bir başarı olarak göremeyiz. Başakşehir üst üste galibiyetlere alıştırmış. Ancak son sene sıkıntılı bir dönem yaşamıştı. Oyuncuların potansiyelinin farkındaydık. İlk geldiğimizde de bunu da dile getirmiştim. Biz küçük dokunuşlarla, onları doğru zamanda, doğru yerde oynatarak, oynatmak istediğimiz oyunu doğru anlatarak... Futbol artık dünyada başka bir yere gidiyor. Matematiğini bilirsiniz. Ya da futbolu çok iyi bilebilirsiniz. Ama futbolu anlatma işi başka bir yetenek. Ben ve arkadaşlarım özellikle son bir ayda analizlerimizi yaparak doğru ilerledik. Bunun da karşılığını aldık. Bunda en büyük itici gücümüz de oyuncu kalitemiz oldu. Bu gelişimde en büyük güç onların" yanıtını verdi.

"HANGİ TEKNİK DİREKTÖR?"

Fatih Terim, Luis Aragones, Roberto Mancini gibi isimlerle çalıştığının hatırlatılması üzerine genç teknik direktör, "Futbolculuğuma bütün teknik adamların katkısı oldu. Hepsini iyi duygularla anmak istiyorum. Ama teknik adamlık yolunda yine çalıştığım isimlerden etkilendim. Güncel teknik adamlarla alakalı kendi ekibimle fikirler üretiyoruz. Bu bir gelişim süreci. İyi bir başlangıç yaptık. İyi yoldayız. Ama bu yolda kendinizi güncellemeniz, yenilemeniz gerekecek. Tek başına bir iş yapamazsınız. İyi bir ekibiniz olması gerekiyor. Başakşehir'e imza attığım ilk günde bu ülkenin yetiştirdiği en iyi teknik adamlardan biri olmak istiyorum demiştim. İnşallah bunu paylaşacağım günler yaşarız. Teknik adam olarak birçok isimden etkilendim. Ama bir isim vermem hakkaniyetli olmaz" ifadelerini kullandı.

"HAGI Mİ ALEX Mİ?"

Galatasaray'da Gheorghe Hagi, Fenerbahçe'de Alex ile oynayan Emre Belözoğlu'na iki oyuncuyu kıyaslaması soruldu. Galatasaray'da ilk oynadığında 16 yaşında olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu konuyla ilgili şöyle konuştu,

"Hagi kadar diğer oyuncuların da üzerimde katkısı oldu. Çok iyi bir kadromuz vardı. Fatih Terim'in de enerjisi yüksekti. Fatih Terim de herkesi geliştirmek isteyen bir teknik adamdı. Hagi'nin katkılarını hiçbir zaman inkar edemem. Beni birebir çalıştırdı. Oyunumun gelişmesi için, agresifliğimin artması için geliştirdi. Topu atmam, saklamam için geliştirdi. Bu gelişim sürecinde bana çok katkıları oldu. Çok büyük bir profesyoneldi.

Hagi Alex kıyaslamasını bana soruyorlar. İnsanlar taraflar, taraftarlar. Öyle bakıyorlar oyuna. Bunu da çok doğal karşılıyorum. Ben ikisiyle de beraber oynadım. Alex, Fenerbahçe tarihinin gördüğü en büyük oyuncu. Bence Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük oyuncu da Hagi. Ona öyle bakmak, benim tarafımdan daha doğru. Ama ikisini birbirinden ayırt etmek, birini öne koymak... Az önceki kelimelerimden bir tanesi hep hakkaniyetti. İnsanlar kelimeleri başka yerlere çekiyor. Bu da beni rahatsız eder. İkisi de benim için çok değerli çok büyük oyuncular.

Kariyerim için hep değerli kalacaklar. İkisini birbirinden ayırt etmek, birisi daha büyük demek çok doğru değil. Yanlış bir yere götürür. Benim çalıştığım oyuncular arasında Hagi'yi her zaman ayrı bir yere koymuşumdur."