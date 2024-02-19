Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme!

Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Müsabaka sonrasında sarı kırmızılı ekibin eski futbolcusu Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:23
Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme!
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Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Sarı kırmızılıların ilk 2 golü 109 saniyede geldi.

Okan Buruk'un öğrencileri bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor. Ev sahibi ekip Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

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MELO'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu, Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görerek oyun dışında kaldığında dışarıyı gösterdiği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden fotoğraf paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Wesley Sneijder'in kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

5 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Brezilya Ligi'nin yeni başlamasıyla birlikte maçlara çıkan Felipe Melo, Fluminense formasıyla bu sezon 5 karşılaşmada forma şansı buldu.


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