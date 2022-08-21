Emre Belözoğlu'ndan kariyer itirafı: 'Beni sadece Fenerbahçe gönderdi'

21 Ağustos 2022 Pazar, 16:00

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, NTV'de Kırılma Anı programına konuk oldu.

Florya’da geçirdiği zamanlardan bahseden Belözoğlu, "Babam Fenerbahçeliydi. Biz de Fenerbahçeliydik. O dönem Süleyman (Zeytinburnuspor başkanı) başkan kızmıştı bana. Fenerbahçe kongre üyesiydi. Bizim de Fenerbahçe'de oynamamızı istiyordu. O dönem Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyordum. Küçükken Yedikule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. 13 yaşındaydım. Florya daha yakın bir yerdi. Babam da Galatasaray altyapısında yetişmişti. Orada çok güzel anılar biriktirdim. Buralara gelmemde büyük emekleri vardır” dedi.

HAGI'NİN YERİNE OYUNA GİRDİĞİ AN

Belözoğlu, Bülent Ünder’in kariyerinde önemli bir yeri olduğunu söylerken, "Biz tamamen doğaçlama oynadık genç takımlarda. Bütün antrenörlerimiz bizi eğitmeye çalıştı. Bülent Ünder benim için çok değerli bir hocaydı. Galatasaray’a gelmemde vesile olanlardan biriydi. Süreç çok çabuk gelişti. Ben doğru eğitildiğimi düşünüyorum” diye konuştu.

Fenerbahçe kaptanlığına uzanan yolda Galatasaray’ın katkısını göz önünde tutan genç hoca, "Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray'da geçirdiğim yıllar sayesindedir” ifadelerini kullandı.

"Hagi'nin yerine oyuna girdiğin an?" sorusu üzerine Belözoğlu, "Mükemmel bir duyguydu. Çocukken şöhretin hazı bambaşka. Saha çıkıyorsunuz sizi alkışlıyorlar. Futbol hayatımda cümlelerle anlatamayacağım duygular yaşattı. Hagi'nin yerine oyuna girmek zor bir duygu. Türkiye'de gördüğüm en büyük oyuncu Hagi'ydi. Dünya'da gördüğüm en büyük oyuncuydu” diye cevap verdi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN İYİ KADROSU"

Rumen futbolcu Gheorghe Hagi’ye değinen Belözoğlu, "Gözlem yeteneği olan bir gençtim. Pratiğe dökmeden de alabildiğim şeyler vardı. Hagi ile bire bir çalıştım. Oyun içinde sertliğiyle liderliğiyle bana göstereceği şeyi hep bekledim. Türkiye'de bu kadar büyük olup etrafını da geliştiren başka kimse yok. Hem büyük oynadı hem de büyük oynattı. Hagi, çok büyük bir oyuncuydu ve bizi de öyle oynattı. Tabii Fatih Hoca faktörünü de unutmamak gerek” dedi.

90’lı yılların sonundaki Galatasaray kadrosundan övgüyle bahseden genç hoca, "Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olan kadrosu Cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosudur” diye konuştu.

Belözoğlu, Galatasaray taraftarına anladığını belirtirken, "Her oynadığım takımın taraftarı beni çok sevdi. 7 ay Atletico'da oynadım onlar bile beni çok sevdi. Galatasaray taraftarını da anlıyorum. Hiç hak etmediğim kadar sevgisizliği de yaşadım. Hak etmediğim kadar da sevildim. Benim o çorbada az da olsa payım vardı" ifadelerini kullandı.

"ADNAN POLAT İLE GÖRÜŞTÜM"

Okan Buruk ile Inter’e transfer olma süreçlerine ilişkin Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Faruk Süren'in insanlara bakışı biraz daha üst pencereden. Ben gittim beni bir Avrupa kulübü istiyor dedim. Benim o dönem bu konuşmaları yapmama bile gerek yoktu. Galatasaray'da 2 tane önemli oyuncusunuz 1-2 ay sözleşme kalmış ancak siz hala oyuncu ile sözleşme görüşmesi yapmamışsınız. Biz kendi açımızdan baktığımızda biz Okan Hocayla Galatasaray'da kalmak için uğraştık hatta. Ama o dönem söz verdiğimiz için sezon sonunda Inter'e imza attık” dedi.

İnter’den ayrıldığı için pişman olduğunu söyleyen genç hoca, "Inter'de başkan beni çok seviyordu, kalmamı istedi. Sakatlığımı toparlayabileceğimi söyledi ancak ben gitmek istedim. En büyük pişmanlığım bu. Kasığımda problem başladı. 1-1.5 sene atlatamadım" diye konuştu.

Fenerbahçe’ye transferi sürecinde dönemin Galatasaray Başkanı Adnan Polat ile görüştüğünü söyleyen Belözoğlu, "Ben Inter'den Newcastle'a gittiğimde Fenerbahçe çok büyük bir teklif yapmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olacağım zaman Adnan Polat'la görüştüm. Fenerbahçe'nin bir teklifi var. Size bir söz vermiştim. Bunu siz bilin önce dedim. O da 'hayırlısı olsun' dedi” ifadelerini kullandı.

"SADECE FENERBAHÇE BENİ GÖNDERDİ"

Belözoğlu, Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarından gördüğü tepkiyi hatırlatırken, "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda sokakta ilk defa sevilmediğimi hissettim. Fenerbahçe'ye imza attıktan 3 gün sonra, 3 tane Galatasaraylı çocuk bana küfretmişti. Orada durumu anladım. Herkes kadar medeni tepkiler veremedik. O süreçle biraz boğuştum. Ama o duyguyu da yendik içimizde. Ben sokaktayım. Fenerbahçe de hep sokakta. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye borçluyum” dedi.

Belözoğlu son olarak, "Oynadığım takımların hepsinden kendi isteğimle ayrıldım. Sadece Fenerbahçe beni gönderdi" ifadelerini kullandı.