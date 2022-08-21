Fenerbahçe'nin Moussa Marega ile ilgilendiği iddiası
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forvet transferi gündemde. Sarı-lacivertlilerin Malili forvet Moussa Marega ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe’de forvet transferi merakla bekleniyor.
Fanatik’in haberine göre, sarı-lacivertlilerde forvette son aday Moussa Marega. Geçen sezon da sarı-lacivertlilerin gündemine giren ancak Al-Hilal’e transfer olan 31 yaşındaki golcü için Fenerbahçe’nin fiyat araştırması yaptığı öne sürüldü.
JORGE JESUS YAKINDAN TANIYOR
Malili oyuncu geçen sezon da gündeme gelmiş ancak Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal’e imza atmıştı. 31 yaşındaki forvet, 2015-2021 yılları arasında Maritimo, Guimaraes ve Porto olmak üzere Portekiz Ligi’nde forma giydi.
Marega, Jorge Jesus’un çok yakından tanıdığı bir isim. Deneyimli teknik direktörün, listedeki diğer oyuncularla anlaşma sağlanamaması halinde Malili forvetin transfer edilebileceği yönünde yönetime fikir sunduğu öğrenildi.
MAREGA, TAKIMINDA MUTSUZ
Fenerbahçe’nin de bunun üzerine Moussa Marega’nın maliyeti için araştırma yapmaya başladığı belirtildi.
Başarılı oyuncunun takımında mutsuz olduğu ve Avrupa’ya dönmek istediği iddia edildi.
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