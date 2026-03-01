Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emre Can'dan Borussia Dortmund'a kötü haber!

Emre Can'dan Borussia Dortmund'a kötü haber!

1.03.2026 21:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Emre Can'dan Borussia Dortmund'a kötü haber!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyeceğini duyurdu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a Emre Can'dan kötü haber geldi. Borussia Dortmund, Bayern Münih maçında sakatlanan Emre Can'ın çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalacak.

"EMRE'NİN SAKATLIĞI ÇOK ÜZÜCÜ"

Borussia Dortmund Spor Direktörü Sebastian Kehl, deneyimli futbolcu için, "Emre'nin sakatlığı çok üzücü. Sadece kendisi için değil, hepimiz için öyle. O bizim kaptanımız ve kulübümüzün önemli bir parçası. Emre'yi önümüzdeki aylarda tamamen iyileşmesi için her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Borussia Dortmund'da bu sezon 16 maçta süre bulan Emre Can, 3 gool attı.

İlgili Konular: #Borussia Dortmund #sakatlık #Emre Can

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de sakatlık: Nelson Semedo oyuna devam edemedi!
Fenerbahçe'de sakatlık: Nelson Semedo oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, sakatlanarak oyundan çıktı.
Dubai'de mahsur kaldılar: Fenerbahçe'den resmi açıklama!
Dubai'de mahsur kaldılar: Fenerbahçe'den resmi açıklama! Fenerbahçe Spor Kulübü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde mahsur kalan Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve kulüp çalışanları hakkında bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe Medicana kendi evinde kayıp!
Fenerbahçe Medicana kendi evinde kayıp! Fenerbahçe Medicana, Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında kendi evinde ağırladığı Gaziantep Gençlikspor'a 3-2 mağlup oldu.