Fenerbahçe Medicana kendi evinde kayıp!

1.03.2026 20:11:00
AA
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında kendi evinde ağırladığı Gaziantep Gençlikspor'a 3-2 mağlup oldu.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Gaziantep Gençlikspor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, Drzyzga, Ngapeth, Mert Matic, Adis Lagumdzija (Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Marttilla, Caner Dengin, Gomez Galvez, Kaan Gürbüz, Barthelemy, Yılmaz Üner)

Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Uğur Okay, Bohme, Hetman, Yusuf Emre Güler, Lescov (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Godbold, Yusuf Eken, Doğan Karakoç, Takavar)

Setler: 20-25, 25-18, 20-25, 25-14, 14-16

Süre: 128 dakika (23, 30, 28, 24, 23)

İlgili Konular: #gaziantep #fenerbahçe #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi

