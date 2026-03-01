Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dubai'de mahsur kaldılar: Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Dubai'de mahsur kaldılar: Fenerbahçe'den resmi açıklama!

1.03.2026 19:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dubai'de mahsur kaldılar: Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde mahsur kalan Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve kulüp çalışanları hakkında bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bölgede yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.

Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgiye göre, tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Jasikevicius, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri sonrasında bölgeden ayrılamadı.

Jasikevicius dışında oyuncu Armando Bacot, fizyoterapist Jaime Capella Bouza ve sportif direktör Uğur Ozan Sulak'ın da Abu Dabi'de kaldığı açıklandı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius, oyuncumuz Armando Bacot, fizyoterapistlerimizden Jaime Capella Bouza, ulusal ve uluslararası liglere verilen Milli takım arasında dinlenmek için Dubai'ye, sportif direktörümüz Uğur Ozan Sulak ise adidas NextGen Turnuvasını izlemek için Abu Dabi'ye gitmiştir.

Ailemizin dört üyesinin Dubai ve Abu Dabi'de bulundukları zaman diliminde bölgede meydana gelen patlamalar sonucu, havaalanlarındaki uçuşlar güvenlik nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur.

Güvenli bölgede bulunan ekibimiz ile iletişim kesintisiz devam etmekte olup, kendilerinin İstanbul'a getirilmesi ile ilgili tüm adımlar devletimizin yetkilileri ve yerel birimlerle koordineli şekilde atılmaktadır."

İlgili Konular: #fenerbahçe #dubai #Sarunas Jasikevicius

İlgili Haberler

Antalyaspor maçına saatler kala... Fenerbahçe'den Domenico Tedesco açıklaması!
Antalyaspor maçına saatler kala... Fenerbahçe'den Domenico Tedesco açıklaması! Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçında teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımın başında olmayacağını duyurdu.
Antalyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'ye Ederson ve Oosterwolde müjdesi!
Antalyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'ye Ederson ve Oosterwolde müjdesi! Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, kritik mücadelenin hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle Nottingham Forest maçında forma giyemeyen Ederson ve Oosterwolde takımla çalıştı.
CANLI YAYIN: Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 24. hafta mücadelesi
CANLI YAYIN: Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM: Süper Lig 24. hafta mücadelesi Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...