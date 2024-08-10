Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda veda etti!
Tekvando erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda Kübalı rakibine yenildi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda mağlup oldu.
Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +80 kilo son 16 turunda Kübalı Rafal Alba ile karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, rakibine 3-0 ve 9-0'lık setler sonucunda 2-0 yenildi.
Emre Kutalmış Ateşli, Kübalı sporcunun finale çıkması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.
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