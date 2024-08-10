Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda veda etti!

Tekvando erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda Kübalı rakibine yenildi.

AA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 14:22
Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda veda etti!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, ilk turda mağlup oldu.

Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +80 kilo son 16 turunda Kübalı Rafal Alba ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, rakibine 3-0 ve 9-0'lık setler sonucunda 2-0 yenildi.

Emre Kutalmış Ateşli, Kübalı sporcunun finale çıkması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.


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