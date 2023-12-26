Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:10

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:10

Cumhuriyetin 100. yılında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Süper Kupa mücadelesine VAR hakemi olarak atanan Emre Malok'un kim olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Emre Malok kimdir, kaç yaşında? Emre Malok'un işi ne? Emre Malok hangi karşılaşmada görev alacak?

EMRE MALOK KİMDİR?

Emre Malok, hakemlik kariyerine 2007-2008 sezonunda adım attı. Bugüne kadar 131 maçta hakemlik görevini üstlenen Malok, kariyeri boyunca hiçbir Süper Lig maçını yönetmedi. Bu sezon ise Süper Lig'deki bazı karşılaşmalarda Video Yardımcı Hakem (VAR) veya 4. hakem olarak görev aldı.



SÜPER KUPA KARŞILAŞMASI VAR HAKEMİ OLARAK ATANDI

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye KupasI'nı kazanan Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) olarak Emre Malok atandı. Malok'a, AVAR'da Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.

