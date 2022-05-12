Emre Mor yeniden Avrupa'ya transfer olabilir
İtalyan medyası, Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor'un performansıyla Avrupa'ya dönmesinin muhtemel olduğunu yazdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan Emre Mor, yeniden Avrupa'ya gidebilir.
İtalyan medyasında yer alan haberde; genç futbolcu için Fiorentina ve Atalanta'nın takipte olduğu kaydedildi.
KADIKÖY'DE SCOUT TAKİP EDECEK
Kariyerinde Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos gibi takımlarda oynayan 24 yaşındaki futbolcuyu bir süredir izleyen iki İtalyan ekibinin, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına da Emre Mor için scout göndereceği kaydedildi.
10 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Fatih Karagümrük'te 27 maça çıkan Emre Mor, 6 gol atıp, 4 asist yaptı.
Fatih Karagümrük, sezon içerisindeki performansının ardından milli futbolcunun bonservisi geçtiğimiz ay Celta Vigo'dan almıştı.
Video Haberler
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatı
- Barakada çıkan yangında köpekleriyle birlikte öldü
- Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi
- Sokakta bulduğu 10 bin doları polise teslim etti
- Fazıl Say'dan babasına beste ile veda: İlk kez dinletti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- '3 ayda milyarlarca dolar buhar oldu'
- Vali atamalarında Nesin Vakfı ayrıntısı!
- 20 ilin valisi değişti, 10 vali görevden alındı
- Erdoğan'ı kızdıracak 'MHP' sonucu
- Tehlike çanı çalıyor
- 'Halka ihanette ısrar ediyor'
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- Soylu'nun ihraç süreci ve FETÖ
- Rusya'dan NATO'ya çok sert uyarı!