Emre Mor yeniden Avrupa'ya transfer olabilir

12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:06

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan Emre Mor, yeniden Avrupa'ya gidebilir.

İtalyan medyasında yer alan haberde; genç futbolcu için Fiorentina ve Atalanta'nın takipte olduğu kaydedildi.

KADIKÖY'DE SCOUT TAKİP EDECEK

Kariyerinde Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos gibi takımlarda oynayan 24 yaşındaki futbolcuyu bir süredir izleyen iki İtalyan ekibinin, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına da Emre Mor için scout göndereceği kaydedildi.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Fatih Karagümrük'te 27 maça çıkan Emre Mor, 6 gol atıp, 4 asist yaptı.

Fatih Karagümrük, sezon içerisindeki performansının ardından milli futbolcunun bonservisi geçtiğimiz ay Celta Vigo'dan almıştı.