Emre Mor'dan Arda Güler sözleri: Kendi tecrübelerimi ona aktaracağım

03 Temmuz 2022 Pazar, 19:01

Avusturya'daki ilk hazırlık maçını Partizan ile yapan Fenerbahçe, mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni transfer Emre Mor açıklamalarda bulundu.

"Zor ve sıkı bir şekilde idmanlarımızı sürdürüyoruz" yeni transfer Emre Mor, "Oynadığımız hazırlık maçlarında iyi sonuçlar ortaya koyduk. Oynayacağımız Dinamo Kiev maçına kadar sıkı çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"BELİRLEDİĞİM PLANA SADIK KALDIM VE FENERBAHÇE'YE GELDİM"

Fenerbahçe'ye transferi süreci hakkında konuşan genç futbolcu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz sezonun başında belirlediğim plana sadık kaldım ve Fenerbahçe'ye geldim. Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Bu şekilde devam edip bir sonraki seviyeye ulaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"KARAGÜMRÜK'TE YENİDEN DOĞDUM"

Çok fazla şeyin değiştiğinin altını çizen Emre, Profesyonel olarak futbola başladığınızda, kalitenin sizi yukarı çıkaracak tek unsur olduğunu düşünüyorsunuz. Ama açıkçası bu durum böyle değil. Mental olarak da hazır olmalısınız, eksikliklerim vardı. Geçen sene Karagümrük'te yeniden doğdum" dedi.

Genç futbolcu, "Karagümrük'e ilk gittiğimde kendimi hazır hissetmiyordum. Bazen çalıştığınız hocalarla uyum yakalarsınız ve başarı ortaya çıkar, Volkan hocayla da harika bir uyum yakaladık. Karagümrük'e gelmeden önce benim zor bir oyuncu olduğumu biliyordu. Beni futbol oynama noktasında destekledi. Bunun doğrultusunda da süreç ilerledi" ifadelerini kullandı.

"REKABET BENİM İÇİN ÖNEMLİ VE GÜZEL"

Fenerbahçe gibi büyük bir camiada rekabetin olmasının normal olduğunu söyleyen Emre, "Tek bir oyuncuyla sezonu devam ettirmez büyük kulüpler. Herkes şans bulacaktır. Ama bahsettiğiniz bazı isimlerin esas mevkisi benle aynı değil. Rekabet benim için önemli ve güzel" ifadelerini kullandı.

"TECRÜBELERİMİ ARDA'YA AKTARACAĞIM"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında da konuşan Emre, "Arda Güler'de benim ilk geldiğim zamanı görüyorum. Şüphesiz ona yardımcı olacağım. Yaptığım yanlışları yapmama konusunda kendi tecrübelerimi ona aktaracağım" dedi.