Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 13:06

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 13:06

Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir'in kariyeri merak konusu. Emre'nin hayatı ve kariyer hikayesi en çok merak edilen sporcular arasında göze çarpıyor. Peki, Emre Taşdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? Emre Taşdemir hangi takımlarda oynadı? İşte Emre Taşdemir'in hayatına dair merak edilenler...

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?

8 Ağustos 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen oyuncu sol bek pozisyonunda forma giyiyor.

Futbola 12 yaşında Şekerspor'da başlayan genç oyuncu, 2009 yılında Ankaraspor'a transfer oldu. Burada gösterdiği başarılı performansla Ankaragücü alt yapısına alındı.

2013 yılında Ankaragücü A takımına çıkarıldı. İlk sezonunda takımı ile beraber PTT 1. Lig’de mücadele etti. Bu sezonda 7 maça çıktı. Sezon sonunda takımı küme düştü ancak kendisi takımda kalmaya devam etti ve 2013-2014 sezonunda Türkiye Spor Toto 2. Lig'de mücadele etti.

2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek Türkiye A Milli Takım'a kadar yükseldi.

ÖZEL YAŞAMI

Emre Taşdemir, Merve İrem Taşdemir ile evlidir.

EMRE TAŞDEMİR'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Ankaragücü (2012 - 2014)

Bursaspor (2014 - 2015)

Galatasaray (2019 - 2020)

Kayserispor (2020 - 2020)

Giresunspor (2021 - 2022)

Galatasaray (Devam Ediyor)

EMRE TAŞDEMİR BAŞARILARI

Takım

Bursaspor

Türkiye Kupası İkincilik 2015

Galatasaray Süper Lig Şampiyonluk 2020

Galatasaray Türkiye Kupası Şampiyonluk 2020

Bireysel

Türkiye'de Yılın Takımı 2015