Emre Taşdemir'in yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Pendikspor'dan Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 09:19
Emre Taşdemir'in yeni takımı belli oldu!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Pendikspor forması giyen Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Taşdemir'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yöneticiler, Uğur Şireci, Mustafa Kara ve İskender Kaplan'ın katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Emre Taşdemir'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.


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