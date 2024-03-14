Enes Ünal asist yaptı: Bournemouth'tan muhteşem geri dönüş!

Yayınlanma: 14.03.2024 - 07:49

Güncelleme: 14.03.2024 - 07:49

Premier Lig'in 17. hafta erteleme maçında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile Rob Edwards'ın yönetimindeki Luton Town karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapatan ev sahibi Bournemouth, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Bournemouth'un gollerini 50. dakikada Dominic Solanke, 62. dakikada Illia Zabarnyi, 64 ve 83. dakikalarda ise Antoine Semenyo kaydetti.

Konuk ekip Luton Town'un golleri ise 9. dakikada Tahith Chong, 31. dakikada Chiedozie Ogbene ve 45+1'de Ross Barkley kaydetti.

ENES ÜNAL ASİST YAPTI

Ev sahibi Bournemouth'da forma giyen milli futbolcu Enes Ünal 46. dakikada oyuna dahil oldu ve Antoine Semenyo'nun 83. dakikada attığı golün asistini yaptı.

Bu sonuçla birlikte Bournemouth puanını 35'e yükseltirken, Luton Town 21 puanda kalmış oldu. Premier Lig tarihinde 5. kez bir takım 3-0'lık mağlubiyetten dönüp kazanmayı başardı. Ayrıca Bournemouth 2003'ten beri bunu yapan ilk takım oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bournemouth evinde Everton'ı ağırlarken, Luton Town sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak.