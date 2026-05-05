Enis Bardhi'den final açıklaması: 'Çok büyük bir adım attık'

5.05.2026 23:45:00
Konyaspor'un Makedon oyuncusu Enis Bardhi, 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından görüşlerini aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda takımını finale taşıyan golü atan Enis Bardhi, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Final sevinci hakkında konuşan Bardhi, "Gerçekten bugün çok büyük bir adım attık hayallerimiz için. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Son haftalarda yaptığımız işler gerçekten takdir edilesi. Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettik, bu maça çok çalıştık. Bu maç çok önemliydi, bunu bilerek çalıştık. İkinci yarı oyunu domine ettik. Ne söylenebilir ki... Çok mutluyuz. Sağlıklı şekilde finale gidip kupayı kazanmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

"FİNAL GÜZEL BİR YOLCULUK OLACAK"

Takımını finale taşıyan gol hakkında da konuşan Makedon oyuncu, ''Bu tür anlarda sorumluluk aldım, kolay değil. Muleka ve Jevtovic bana güvendi. Onların güvenini boşa çıkartmadığım, golü attığım için çok mutluyum. Her şeyini sahada veren arkadaşlarımla beraber final bizim için güzel bir yolculuk olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Orkun Kökçü'den mağlubiyet açıklaması: 'Beşiktaş camiasına yakışmadı' Beşiktaş'ın milli oyuncusu Orkun Kökçü, Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettikleri Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
İlhan Palut'tan galibiyet sözleri: 'Maçı getiren an...' Beşiktaş'ı eleyerek Türkiye Kupası'nda finale çıkan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Sergen Yalçın'dan istifa yanıtı: 'Taraftar bırakmamı istiyorsa...' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştıkları Konyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.