Yayınlanma: 20.08.2023 - 15:45

Güncelleme: 20.08.2023 - 15:45

Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi konuşan Enis Destan'ın hayatı futbolserverler tarafından merak edildi. Enis Destan'ın adı internette en çok aratılanlar listesine girdi. Peki, Enis Destan kimdir, kaç yaşında, nereli? Enis Destan hangi takımlarda oynadı? İşte Enis Destan'ın hayatı ve kariyeri...

ENİS DESTAN KİMDİR?

Enis Destan, 15 Haziran 2002'de İzmir/Konak'ta dünyaya geldi. 2012 yılında Fikri Altay Spor'da futbola başladı, 2013'te Altınordu Akademisi'ne katıldı. 2013/2019 yılları arasında ALFA'da (Altınordu Futbol Akademisi) boy gösteren Enis, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve İzmir ekibinde profesyonel oldu.

2019/2020'de A takım formasını 1 kez giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu, 2020/2021'de ise takımın gol yükünü çekti. Çıktığı 30 resmi maçta 14 gol atmayı başaran Enis, 3 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adından söz ettiren ve ismi Avrupa kulüpleriyle anılan Enis, Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. Genç forvet Letonya maçı kadrosuna dahil edildi. İlk ay-yıldız heyecanını Ümit Milli Takım'a seçilerek yaşayan Enis, öncelikli hedefinin kendisi gibi Altınordu'dan yetişip şu an İngiltere'de Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Avrupa'da futbol oynamak olduğunu açıklamıştı.

ENİS DESTAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2020-2022 Altınordu

2022- Trabzonspor

2022-2023› Warta Poznan (kiralık)