Enis Destan'ın annesi Gül Destan'dan gelinine şok sözler: 'Evlenecek başka biri mi yok!'

Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:05

Güncelleme: 28.12.2024 - 11:14

Trabzonspor'un milli futbolcusu Enis Destan, futbola verilen kısa arada sevgilisi Arzum Kuruçalı'yla nişanlandı. 22 yaşındaki santrfor evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu.

Aile arasında gerçekleşen nişan töreninden fotoğraflar çiftin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Nişana ise Enis Destan'ın annesi sosyal medyadan tepki verdi. Enis Destan'ın annesi Gül Destan daha önce de sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmişti.

Gül Destan'ın paylaşımları şöyle:

"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli."

"Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı."

"Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum."

"10 YAŞ BÜYÜK"

"Kandırarak kendine ayarlamış. Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı!"

"AİLESİNİ TANIMIYORUZ"

"Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar."

"Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."

Bu paylaşım bir anda gündeme otururken Enis Destan ve nişanlısı Arzum Kuruçalı'dan henüz yanıt gelmedi.

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde bazı futbolcularla birlikte yediği köfteden zehirlendiğini iddia etmişti. Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Takımın birçoğu kıyma köftesini almamış neden? Enis köfteyi almış ve yemiş. Maçtan önce üç kere kusmuş. Köftenin içinde ne vardı acaba? Yemeklere mi sıra geldi?" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI'YI TEHDİT ETMİŞTİ

Destan, daha önce Enis'i oynatmadığı için Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı da tehdit etmişti.

Gül Destan, Avcı'ya şunları söylemişti:

"Sayın hocam, buradan sesleniyorum, oğlum Enis ile aranızda ne sorun var? Enis oynamak istiyor, siz son 5 veya 10 dakika süre veriyorsunuz. O yetmiyor bir de ters konuşuyorsunuz. Takım kaç haftadır yeniliyor. Enis son derece üzgün, bir de siz üzerine gidiyorsunuz, neden? Enis’in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim, bunu herkes bilsin!"

"GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ"

Enis Destan'ın annesi bir başka paylaşımında ise oğlunun OPTA verilerine göre Süper Lig'de haftanın 11'e seçildiğini gösteren habere, "Meyve veren ağaç her zaman taşlanır. Sana bu haksızlıkları yaptıranları da yapanları da Allah'a havele ediyorum. Lakin güneş balçıkla sıvanmaz" yorumunu yaptı.

"ENİS'İN AHI HEPİNİZİ TUTACAK"

Gül Destan sosyal medyadan yaptığı eleştirilere şöyle devam etti:

"Enis Destan çok büyük lokma hazmedemezsiniz. Bu şekilde arkasından film, fırıldak çevirirsiniz. O kırmızı kartı veren ahlaksız VAR hakemini rabbim Kahhar ismiyle kahru perişan etsin. Amin. Enis'in ahı çok yakında hepinizi tutacak, merak etmeyin. Genç pırıl pırıl futbolcuya bu akıl almaz şeytanca yaptıklarınız ayaklarınıza dolaşacak. Kıskançlıktan nasıl kötülük yapacaklarını şaşırdılar"