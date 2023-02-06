Enkaz altındaydı: Hatayspor antrenörü Murat Bel ve ailesinden iyi haber

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:14

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 18:14

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası spor camiasından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

MURAT BEL VE AİLESİ SAĞ KURTULDU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da teknik direktör Volkan Demirel’in ekibinde yer alan atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Murat Bel

Hatayspor’da daha önce de teknik heyetten iki ismin yanı sıra futbolculardan Burak Öksüz, enkazdan sağ olarak kurtulmuş; futbolculardan Onur Ergün ve Bertuğ Yıldırım ise durumlarının iyi olduğuna dair paylaşımlar yapmıştı.