Enzo Crivelli kiralık olarak transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli’nin sezon sonuna kadar kiralık olarak Fransa Ligi'nde (Ligue 1) forma giyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 18:23
Enzo Crivelli kiralık olarak transfer oldu
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Medipol Başakşehir’in Fransız forveti Enzo Crivelli, Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne’e kiralandı.

Sezonun ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor formasıyla tamamlayan 26 yaşındaki Crivelli, sezon sonuna kadar St. Etienne formasını terletecek. 

Medipol Başakşehir’den yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Enzo Crivelli, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Crivelli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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