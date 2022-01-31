Enzo Crivelli kiralık olarak transfer oldu

31 Ocak 2022 Pazartesi, 18:23

Medipol Başakşehir’in Fransız forveti Enzo Crivelli, Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne’e kiralandı.

Sezonun ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor formasıyla tamamlayan 26 yaşındaki Crivelli, sezon sonuna kadar St. Etienne formasını terletecek.



Medipol Başakşehir’den yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Enzo Crivelli, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Crivelli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

