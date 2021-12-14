Eran Zahavi, yaşadığı ikinci soygun sonrası PSV Eindhoven'dan ayrılmak istiyor
Adı önceki sezon transfer dönemlerinde Fenerbahçe ile de anılan PSV Eindhoven'ın yıldız oyuncusu Eran Zahavi'nin, evinin ikinci kez soyulmasının ardından ülkeden ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.
Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da forma giyen İsrailli oyuncu Eran Zahavi'nin, evinin ikinci kez soyulmasının ardından ülkeden ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.
İsrail basını, sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı Dubai'de tedavi gören oyuncunun, ikinci kez başına gelen bu olayla ayrılık kararını kafasına koyduğu aktarıldı.
Haberde ayrıca, ailesinin evinde daha önce meydana gelen soygunla ilgili henüz hiçbir şüphelinin de tutuklanamadığı ifade edildi.
İlk soygun sonrası açıklama yapan Zahavi'nin, " Ailemle bizim için iyi olacağını düşündüğümüz bir karar aldım. Kalmaya karar verdik." açıklamasını yapsa da ikinci olayın, oyuncunun fikrini değiştirdiği belirtildi.
PSV ile 2020'de iki yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki İsrailli oyuncunun 2022'de sözleşmesi sona erecek.
Temmuz ayında Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray'a karşı klasını gösteren Zahavi, bu maçta 3 gol ve 1 asist yapmıştı. İsrailli futbolcu bu sezon Hollanda ekibiyle çıktığı 23 maçta 8 gol ve 7 asistliklik katkıda bulundu.
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