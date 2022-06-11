Erden Timur: Galatasaray için yapılacak çok proje var
Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı. Başkan adayı Dursun Özbek'in seçilmesi halinde Sportif A.Ş.'de görev alacak Erden Timur, "Her koşulda herkes Galatasaray'a katkı sunmaya hazır" diye konuştu.
Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi halinde Sportif A.Ş.'de görev yapacak olan Erden Timur oyunu kullandı ve açıklamalarda bulundu.
Seçimin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Timur, "Güzel bir seçim dönemi geçirdik. Çaba sarf ettik, sonuçta ne olacaksa olacak. Sevgi dilini sonuna kadar sürdürebildiğimiz için çok mutluyum. Galatasaray için yapılacak çok proje var, Galatasaray'ın gerçekten çok şeye ihtiyacı var. Burası demokrasi şöleni zaten. Genel kurul üyeleri hangi konuda karar verecekse sonuç o olacak. Her koşulda herkes Galatasaray'a katkı sunmaya hazır. Bu seçim geçtikten sonra yapılacak çok iş var. Çok hızlı bir şekilde kolları sıvayıp, o işlere koyulmak gerekiyor. En çok da Galatasaray'ın birliğe ihtiyacı var. İnşallah bu seçimden sonra yavaş yavaş irade o yöne doğru gelir. Sessiz çoğunluğun iradesi birlik yönünde. Sonuçta Türkiye'nin en zor günlerinde bile Galatasaray bütün ülkeye umut olmuş. Başarılı yıllarla, Avrupa'da özlenen başarılarla inşallah Galatasaray ülkeye umut olmaya devam eder" diyerek sözlerini noktaladı.
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