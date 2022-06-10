Galatasaray ile adı anılan Igor Tudor İstanbul'a gelecek
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor gelecek hafta İstanbul'da olacak. Sarı-kırmızılılarla ismi sık sık anılan Tudor'un özel işleri sebebiyle İstanbul'a geleceği belirtiliyor.
Süper Lig'de 2016-2017 yılları arasında Karabükspor ve Galatasaray'da görev alan, Türkiye kariyerinden sonra Udinese, Hajduk Split ve Hellas Verona'yı çalıştıran Igor Tudor geçtiğimiz ay İtalyan takımından ayrıldığını açıklamıştı.
Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in de daha önce çalıştığı ve ismi sık sık sarı-kırmızılılarla anılan Tudor hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen 44 yaşındaki Hırvat hoca gelecek hafta özel işleri sebebiyle İstanbul'a gelecek.
Bu sezon Serie A'nın 4. haftasından itibaren Hellas Verona'nın başına geçen Tudor, İtalyan ekibinde aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekti. Verona, 53 puan topladığı sezonu sıralamada 9. bitirdi ve 36 maçta 1.47 puan ortalamasını tutturdu.
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