Tanju Çolak: Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim, kimse Galatasaraylılığımı sorgulamasın

11 Haziran 2022 Cumartesi, 11:53

Galatasaray Kulübü bugün 39. başkanını seçecek. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek oylamada Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yeni başkan olmak için yarışacak.

Eski futbolcu Tanju Çolak da oy kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne gidenler arasındaydı. Çolak çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu söylerken, "18 yıldır Galatasaray kongre üyesiyim; ilk kez oy vereceğim. Samsunspor'da oynarken Galatasaraylı olduğumu söyledim. Fenerbahçe'ye giderken ağlayarak gittim. Fenerbahçe'de Galatasaraylı olduğumu söyledim. Kimse benim Galatasaraylılığımı sorgulamasın" ifadelerini kullandı.



