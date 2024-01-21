Erden Timur: 'Hiçbir güç bize engel olamaz'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 22:44

Güncelleme: 21.01.2024 - 22:44

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, "Birbirimize sarılacağız. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Esas zor zamanda kenetlenilir. Çok güzel günlerimiz olacak. İnşallah hep birlikte, her koşulda birbirimize sarılacağız" dedi.

"HİÇBİR GÜÇ BİZE ENGEL OLAMAZ"

"Bizim seçimden önce 'Tanımadan sarıldığımsın' diye bir mottomuz vardı. Taraftarımıza bunu hatırlatıyorum" diyen Erden Timur, "Biz birbirimize sarıldıkça başka hiçbir güç engel olamaz. Ne kadar herkes birleşse de, ne olursa olsun hiçbir güç bize engel olamaz. İnşallah böyle devam edecek" sözleriyle konuşmasını noktaladı.