Erden Timur kimdir? Erden Timur ne iş yapıyor?

11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:15

Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin’de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından London School of Economics’te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak Türkiye’ye döndü.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında NEF Gayrimenkul markasını kurdu .

ERDEN TİMUR'UN SERVİSİ



Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye’nin en zengin 100. insanıdır.

11 Haziran 2022 tarihinde yeniden Galatasaray başkanı seçilen Dursun Özbek'in Yönetim Kuruluna atanmıştır. Erden Timur şuan Galatasaray SK Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili ve futbol takımından sorumlu kişidir.

ERDEN TİMUR'UN EŞİ

Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır.

ERDEN TİMUR HAKKINDAKİ CEMAAT İDDİASI

Ahmet Çakar Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un tarikat toplantısında Rıfai cemaatinin lideri Cemalnur Sargut'un elini öptüğü videoyu izlediğini iddia etti. İddialar ile ilgili sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır.

Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz."



