Erden Timur'dan Alexis Sanchez açıklaması: Birkaç yemek daha yememiz gerekiyor

09 Ağustos 2022 Salı, 11:58

Galatasaray'da Futbol AŞ. Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıladı. Erden Timur, son yapılan Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerine ilişkin sürece değinirken Alexis Sanchez transferindeki son durumu aktardı.

Transfer dönemi ve başka birçok konuya değinen Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"Arda Turan, çok büyük bir Galatasaraylı. Başka tanıdığı bir oyuncu için oraya geldi. Futbolcuların iknası gibi bir durum söz konusu değil. Mertens, Juventus'tan 5 milyon net teklifi vardı. Napoli'de yıllarını geçirdiği için Juventus'a gitmek istemedi. Onun dışında birçok teklif vardı Mertens'e de Torreira'ya da... 20-25 gün uğraşıyoruz ikna süreci için. Bütçemizin sınırını geçmiyoruz. Gidecekleri hesaba katmadan geçen senenin oyuncu bütçesiyle aynı seviyedeyiz. Arsenal, 18 milyon ile başlamıştı sürece. Sonra 15'e düştü. 20 gün hiç düşmedi. Arda'nın gelme durumu başka bir oyuncu ile ilgiliydi. Bu iki transfere herhangi bir dahli olmadı."

"ALEXIS SANCHEZ İÇİN BİRKAÇ YEMEK DAHA YEMEMİZ GEREKİYOR"

"Alexis Sanchez transferi için birkaç yemek daha yememiz gerekiyor. Alexis Sanchez, ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Böyle birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bir pozisyon için aynı anda minimum 4-5 oyuncuyla pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor. Çok değerli bir oyuncu ama başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor."

Adı Galatasarayla anılan Sanchez, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Şilili yıldız geçtiğimiz sezon Inter adına çıktığı 38 resmi maçta 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.