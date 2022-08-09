Erden Timur'dan flaş açıklamalar: Nelsson gitmek istediğini söyledi

09 Ağustos 2022 Salı, 11:13

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın transfer sürecinden bahseden Timur, "Mertens 6 gün bizden haber bekledi. Juventus'tan gelen 5 milyon euro'luk teklifi reddetti. Teklifi ben gördüm. Kabul etmeme nedeni Napoli'de oynamış olması. Torreira için de Arsenal 18 milyon euro'dan kapıyı açtı. 20 gün fiyat hiç düşmedi. Torreira, Okan Buruk'a mesaj attı, 'Hocam ben geliyorum' diye" ifadelerini kullandı.

Alexis Sanchez hakkında konuşan Timur, şunları söyledi:

"Alexis Sanchez görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bir pozisyon için minimum 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz. Sanchez, çok değerli bir oyuncu, çok çok büyük bir oyuncu ancak başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor."

Takımın hedeflerinden bahseden Timur, "Görüştüğümüz oyunculara hep 'yeniden şampiyon olacağız' diyoruz. Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Bizim amacımız bu. Orta vadede, Galatasaray yeniden Avrupa şampiyonu olacak. Bunun lamı cimi yok. Başka yolu da yok" dedi.

Sevilla'nın ilgilendiği Victor Nelsson hakkında sorulan soruya cevap veren Timur, "Nelsson'a teklifler var. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Kalmasını istiyoruz ancak B planımız da hazır" ifadelerini kullandı.