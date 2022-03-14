Erdoğan Toprak: Süper Lig'in değeri düşürüldü!

14 Mart 2022 Pazartesi, 10:42

Merkez Hakem Kurulu'nun geçen hafta aldığı kararla hakem kadrosunda değişiklik yaptı.

CHP'li Erdoğan Toprak, kararı değerlendirerek şunları söyledi:

"Liglerin bitimine 10 hafta kala, sporda Fair-Play’i yok eden, sporu siyasetin müdahale ve mücadele alanına çeviren bir kararla; Türkiye’nin dünya klasmanındaki hakemlerinin de aralarında yer aldığı 13 hakem görev dışı bırakıldı. İktidarın kulüp yönetimlerini, federasyonları siyasi kontrolüne alma hamlelerinin sonucunda ülke sporu vahim bir noktaya getirildi, Süper Lig'in marka değeri 500 milyon dolardan 120 milyon dolara düşürüldü! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Komitesi (MHK) liglerin bitimine 10 hafta kala, aralarında uluslararası klasmanda üstün kariyere sahip, FIFA, UEFA kokartlı hakemlerin olduğu 13 futbol hakeminin görevini sonlandırdı. Görevden azledilen hakemler kararı basından öğrendiklerini, gerekçenin ne olduğunu bilmediklerini belirtiyorlar. MHK Başkanı, karar sonrası yaptığı açıklamada görevleri sonlandırılan hakemler hakkında dile getirdiği ‘Hür ve rahat karar veremiyorlardı, bir gün bile bekleyemezdik’ ifadelerinin gerekçesini açıklamak zorundadır. Bu ifadeler bugüne kadar oynanan maçlara, verilen hakem kararlarına, maçların sonuçlarına ve Süper Lig’deki puan sıralamasına gölge düşürmüş, ligi şaibeli hale getirmiştir.

MHK ve TFF yönetimleri bu kararın yeni alınmadığını, 1,5-2 aydan bu yana hazırlık yapıldığını, çalışma yürütüldüğünü belirtiyor. Süper Lig’de şike, şaibe, gölge tartışmalarını, iddialarını alevlendirecek, Türk futbolunu kaos ve kargaşaya sürükleyecek böyle bir karar, ligin bitiminde alınabilir, yeni sezonda bu hakemlerin klasman dışı olacağı, hakemlerde gençleştirmeye gidileceği açıklanarak süreç yürütülebilirdi. MHK’nin kararını protesto için görevde bulunan bazı hakemler istifalarını verdiler. Bu kararın arkasında durduğunu ilan eden tek kulüp başkanı, halen düşme hattında olan bir kulübün yöneticisi. Aynı başkan bir süre önce görevi sonlandırılan hakemlerden birisini itham ederek ‘Şayet bizim maçımıza verilirse, hükmen yenilgiyi göze alır takımı sahadan çekerim’ demişti. Şimdi aynı başkan MHK ve TFF’nin hakem operasyonunu desteklediğini, arkasında olduğunu ifade ediyor."