Ergin Ataman: 'Ben sadece işimi yaptım'

Yayınlanma: 15.06.2024 - 09:16

Güncelleme: 15.06.2024 - 09:16

Yunanistan Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında evinde Olympiakos'u yenerek 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2 kazanan ve şampiyonluğa ulaşan Panathinaikos'ta Türk başantrenör Ergin Ataman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İŞİMİZİ YAPTIK"

Tarihi bir sezon yaşadıklarını söyleyen Ataman, "Söyleyecek fazla bir şey yok. İşimizi yaptık. Harika bir yıl geçirdik, tüm önemli şampiyonlukları kazandık, önce EuroLeague'i sonra da şampiyonluğu. Olympiakos'u yendik, asla pes etmedik, tüm sezon boyunca harika bir karakterimiz vardı. 2-0 gerideydik, bir sonraki maçı düşünüyorduk ve değiştik. Tarihi bir sezondu, Avrupa'nın en tarihi sezonlarından biriydi. Oyunculara bu seriyi sadece onların değiştirebileceğini söyledim. Tarihi bir takım, bunu başardık" dedi.

"HARİKA BİR TAKIMIMIZ VAR"

Takımına büyük övgüler dizen Ataman, "Kostas Sloukas gibi bir liderimiz var. Karakterli, savaşmak isteyen oyuncularımız var ve basketbol oynadık. O kadar da karmaşık değil. Eğer Sloukas'san topu alırsın. Nunn, Lessort varsa her şey kolaydır. Onları kendilerine inandırırsınız. İnsanlar bize, organizasyona inanmaya başladı.2-0 gerideydik kimse korkmadı. Ne ben, ne başkan Giannakopoulos, ne de oyuncular. İşte bu takımın büyüsü bu" sözlerini sarf etti.

Ergin Ataman, bu sonuçla birlikte Panathinaikos'un başındaki ilk sezonunda hem EuroLeague hem de Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmış oldu.