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Ergin Ataman'dan Euroleague'e tepki: 'Ali Koç engelledi'

Ergin Ataman'dan Euroleague'e tepki: 'Ali Koç engelledi'

25.05.2025 19:58:00
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Cumhuriyet Spor
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Ergin Ataman'dan Euroleague'e tepki: 'Ali Koç engelledi'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague yönetimine şikayetlerde bulundu.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Final Four'u dördüncü sırada bitirmelerinin ardından THY EuroLeague yönetimine bazı şikayetlerde bulundu.

Ergin Ataman, "EuroLeague'in artık bazı konuların üzerine düşünmesi gerekiyor. Üst üste ikinci kez otelde sorunlar yaşadık. Fenerbahçe maçından önce lobide 200'den fazla kişi bana ve anneme ağır küfürler etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür ederim, bu küfürlere engel olmaya çalıştı" dedi.

"OTELİN İÇİNDE BANA KÜFREDİYORLAR"

Türk başantrenör, "Yine de EuroLeague'e şunu sormak istiyorum, dünyada hangi ciddi organizasyonda böyle şeyler yaşanıyor? Taraftarlar otelin içine kadar girip bir takımın koçuna küfredebiliyorlar. Hem de bu üst üste ikinci kez oluyor. Herkes başkanımız Dimitris Giannakopoulos'un hareketlerini konuşuyor ama bençimizin hemen arkasında Olympiakos taraftarları vardı. Dünyanın neresinde böyle bir şey olabilir?" ifadelerini kullandı.

Ataman, "Umarım EuroLeague bu yaşananlardan ders çıkarır ve daha ciddi önlemler alır" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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