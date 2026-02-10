Ergin Ataman'ın acı günü: Annesi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.02.2026 10:04:00
Panathinaikos ve A Milli Basketnol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman hayatını kaybetti.

A Milli Basketnol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman yaşamını yitirdi.

Gülten Ataman'ın cenazesi Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Gülten Ataman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

TBF'DEN AÇIKLAMA

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

