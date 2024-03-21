Ergin Atamanlı Panathinaikos, Belgrad'da hata yapmadı!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 07:47

Güncelleme: 21.03.2024 - 07:47

Panathinaikos, THY EuroLeague'in 30. haftasında Kızılyıldız deplasmanından 89-76'lık zaferle ayrıldı.

Panathinaikos'ta Mathias Lessort 19 sayı 6 ribaunt 4 asistle, Kostas Sloukas ise 17 sayı 10 asist ile yıldızlaştı. Kızılyıldız'da Dejan Davidovac ve Nemanja Nedovic'in 19'ar sayısı galibiyete yeterli olmadı.