Ergin Atamanlı Panathinaikos, Belgrad'da hata yapmadı!

THY EuroLeague'in 30. haftasında Panathinaikos deplasmanda Kızılyıldız'ı 89-76 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 07:47
Ergin Atamanlı Panathinaikos, Belgrad'da hata yapmadı!
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Panathinaikos, THY EuroLeague'in 30. haftasında Kızılyıldız deplasmanından 89-76'lık zaferle ayrıldı.

Panathinaikos'ta Mathias Lessort 19 sayı 6 ribaunt 4 asistle, Kostas Sloukas ise 17 sayı 10 asist ile yıldızlaştı. Kızılyıldız'da Dejan Davidovac ve Nemanja Nedovic'in 19'ar sayısı galibiyete yeterli olmadı.


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