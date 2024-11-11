Erik ten Hag sonrası MANU şov yapıyor!
Erik ten Hag sonrası çıktığı 4. maçta da yenilmeyen Manchester United, Leicester City'i Old Trafford'da 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-0'lık skorla kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Bruno Fernandes, 38. dakikada Victor Kristiansen kendi kalesine ve 82. dakikada Alejandro Garnacho attı.
Erik ten Hag sonrası çıktığı 4. resmi maçta 3 galibiyet alan ve yenilmeyen Manchester United, puanını 15'e çıkardı. 3 maçtır kazanamayan Leicester City ise 10 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Ipswich Town deplasmanına gidecek. Leicester ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.
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