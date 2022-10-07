Erling Haaland'ın yıllık kazancı dudak uçuklattı!

07 Ekim 2022 Cuma, 13:21

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Erling Haaland, Premier Lig devinde gösterdiği performanslarla rekorları kırmaya devam ederken, İngiliz ekibinden kazandığı maaş ise adeta dudak uçuklattı.

İLK 8 MAÇTA 14 GOL

Haaland, Premier Lig'de şu ana kadar 8 maçta şans buldu. Norveçli yıldız, Premier Lig'de çıktığı ilk 8 haftada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

22 yaşındaki genç oyuncu aynı maç sayısında en fazla gol atan Premier Lig oyuncusu unvanının sahibi oldu.

Erling Haaland, Premier Lig'de üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapma başarısı gösterdi. Norveçli santrfor, Premier Lig'de üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk isim oldu.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester City'ye 60 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Erling Haaland'ın İngiliz ekibinden kazandığı maaş ortaya çıktı.

22 yaşındaki Norveçli golcünün kazancı, bonuslarla birlikte haftalık yaklaşık 850 bin Sterlin'e kadar çıkabiliyor. Golleri ile Avrupa futboluna damga vurmaya devam eden Haaland yılda ise yaklaşık 45 milyon Sterlin'lik bir gelirin sahibi olacak.