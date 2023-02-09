Erling Halaand'dan Türkiye'ye destek paylaşımı! 'Kalplerimiz sizinle'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 09:27

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 09:28

Premier Lig'de Manchester City forması giyen Erling Haaland, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından Türkiye'ye destek mesajı yayımladı.

İşte Erling Haaland'ın paylaşımı:

"KALPLERİMİZ SİZİNLE"