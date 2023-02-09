Erling Halaand'dan Türkiye'ye destek paylaşımı! 'Kalplerimiz sizinle'
Türkiye'yi derinden etkileyen deprem sonrası dünyaca tanınan futbolcu Erling Haaland, sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.
Premier Lig'de Manchester City forması giyen Erling Haaland, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından Türkiye'ye destek mesajı yayımladı.
İşte Erling Haaland'ın paylaşımı:
"KALPLERİMİZ SİZİNLE"
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybı anbean artıyor!
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- 'Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler'