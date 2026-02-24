Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erling Moe'dan Kayserispor iddialarına yanıt: 'İşler yoluna girerse...'

24.02.2026 19:54:00
55 yaşındaki Norveçli teknik direktör Erling Moe, hakkında çıkan Kayserispor iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'da, Djalovic'ten boşalan koltuğa en uygun aday aranmaya devam ediliyor.

Son iki maçta Muhammed Türkmen'in yönettiği takımda hala bir teknik patron yok.

Anadolu temsilcisinde teknik direktör arayışı sürerken, bir dönem Beşiktaş'ta görev yapmış Norveçli çalıştırıcı Erling Moe ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı iddia edildi.

ERLING MOE'DAN AÇIKLAMA

Norveç basınına konuşan 55 yaşındaki teknik direktör, takım ismi vermeden yaptığı açıklamada, "Bir kulüple anlaşmaya varıp varamayacağımı görmek için Türkiye'ye doğru yolda olduğumu doğrulayabilirim. Henüz net değil ve bugün hiçbir şey belli olmayabilir. Ancak işler yoluna girerse yarın netleşebilir" ifadelerini kullandı.

MOLDE'DE ÇALIŞTI

Norveçli çalıştırıcı daha önce kariyerinde Kristiansund ve Molde'de birinci adam olarak teknik direktörlük yaptı.

Molde'nin başına 2019 yılında geçen Moe, 2024 sonuna kadar çalıştırdığı takımda 268 maçta 1.98 puan ortalaması yakaladı.

