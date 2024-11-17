Ernest Muçi oynadı: Arnavutluk ile Çekya yenişemedi!

Arnavutluk, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çekya ile 0-0 berabere kaldı.

Ernest Muçi oynadı: Arnavutluk ile Çekya yenişemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:42

UEFA Uluslar Ligi Lig B 1.Grup maçında Arnavutluk, sahasında Çekya ile karşı karşıya geldi. Air Albania Stadyumu'ndaki maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi, 72. dakikada oyuna dahil oldu.

REY MANAJ OYNAMADI

Sivasspor forması giyen Rey Manaj ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Arnavutluk, bu maçın ardından puanını 7 yaptı. Çekya ise 8 puana yükseltti

Grubun bir sonraki maçında Arnavutluk, Ukrayna'yı konuk edecek. Çekya ise Gürcistan'ı ağırlayacak.


Etiketler: #Arnavutluk #Çekya #uefa uluslar ligi

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