Ernest Muçi: 'Yapmamız gerekeni yaptık'
Süper Lig2in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ernest Muçi mücadelenin ardından görüşlerini aktardı. Muçi, "Zor bir haftaya başlıyoruz. Deplasmanda yapmamız gerekeni, işimizi yaptık. Bugünkü gibi odaklanmamız, oynamamız lazım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Ernest Muçi, İstanbulspor maçının ardından açıklamalar yaptı.
Ernest Muçi yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Zor bir haftaya başlıyoruz. Deplasmanda yapmamız gerekeni, işimizi yaptık. Bugünkü gibi odaklanmamız, oynamamız lazım. Gol yemedik ve 2 gol attık. Bunlar iyi şeyler" dedi.
"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Başarılı oyuncu ayrıca, "Gol atmayı çok fazla düşünmüyorum. Ben bir hücum oyuncusuyum, hücum katkısı ve gol katkısı vermem gerekiyor. Benden beklenen bu. Takıma yardımcı olmam daha önemli, savunmaya yardım etmem önemli. İyi oynadık, bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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