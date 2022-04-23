Erol Bulut'tan tepkilere yanıt! "Taraftar haklı"
Gaziantep FK Teknik direktörü Erol Bulut taraftarın kendisini istifaya davet etmesi ile ilgili konuştu.Bulut, "Taraftarların bu şekilde yorumlarını söylemeleri doğal hakkı" dedi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçtan sonra basın toplantısında istifa tezahüratlarıyla ilgili konuşan Erol Bulut: "Fazla birşey demeyeceğim. Taraftarların bu şekilde yorumlarını söylemeleri doğal hakkı. Sakin kalmak lazım. Önümüzdeki hafta yönetim ile oturarak gelecek sezonun planlamasını yapmamız gerektiğini söyleyebilirim." dedi.
"FAIR PLAY ÖDÜLÜ ALACAKLAR"
Erol Bulut ayrıca, "Jahovic, direkten dönen topu gole çevirdi. Burada hem Göztepe fair-play ödülü alacak derecede iyi niyet gösterdi hem de penaltıda da bizim futbolcumuz buna karşılık verdi. O pozisyonda bir anlaşmazlık oldu. Onu da fair-play çerçevesinde çözmüş oldular" diyerek sözlerini noktaladı.
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