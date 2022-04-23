Tarihe geçen anların ardından ilk açıklama! "Hiç pişman değilim"
Gaziantep FK'nin Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta Fair-Play örneği göstererek son dakikada penaltı atışını dışarıya vuran Muhammet Demir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçta Fair-Play örneği göstererek kazanılan penaltı atışını dışarıya vuran Muhammet Demir, konuştu.
Muhammet Demir yaptığı açıklamada, "Açıkçası normal geçen bir maçtı. Son 5 dakikası tuhaf ve enteresandı. Maçın genelinde 0-0 bitecek bir maç gibi gözüküyordu. Soner'in pozisyonu olmasa 0-0 bitecekti. Göztepe, gol attılar. Takım küme düşecek olmasına rağmen, 3 puan alması gerekmelerine rağmen bize müsaade ettiler. Golü attık, bir dakika sonra kazandık. Gole izin vermeleri, penaltı da olmayacaktı. Tuhaf duygular içindeydim. Onların gösterdiği bu fair-play üzerine onları burada küme düşürmek bize yakışmaz diye düşündüm." dedi.
"KENDİM KARAR VERDİM"
Penaltıyı dışarı atmasıyla ilgili konuşan Demir, "Kendi adıma böyle bir karar verdim, birlikte verdik. Takım içerisinde birlikte bir karar aldık gibi gözüktü. Ben hala tuhaf hissediyorum. Hiç pişman değilim." ifadelerini kullandı.
Son olarak tecrübeli oyuncu, "Nihayetinde 3 puan almak için buradayız. Atsaydım 3 puan alacaktık. Yönetimden, teknik direktörümüzden özür dilerim ama bunu yapmak zorundaydık. Böyle hissettik, böyle karar verdik. Vicdanım çok rahat, verdiğimiz karardan memnunum. 1 dakika öncesi böyle bir fair-play göstermiş bir takıma bir dakika sonra gol atıp sevinmek, içimize sığmazdı. Böyle bir karar verdik. İnşallah doğru olanı yapmışızdır. Bence birçok takım bize o golü attırmazdı. Bunun üstüne de onlara bu jesti yapmak zorundaymışız gibi hissettik açıkçası" diyerek sözlerini noktaladı.
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