Leon Goretzka kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Leon Goretzka kaç yaşında, nereli?
Transfer dönemine hızlı başlamak isteyen son şampiyon Galatasaray, geride kalan sezonda da istediği Leon Goretzka'ı transfer etmek istiyor. Peki, Leon Goretzka kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Leon Goretzka kaç yaşında, nereli?
Son şampiyon Galatasaray, transferde de şampiyon olmak istiyor. Dünya yıldızlarını kadrosuna katmak isteyen Aslan, Leon Goretzka'ı gözüne kestirdi. Peki, Leon Goretzka kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Leon Goretzka kaç yaşında, nereli?
LEON GORETZKA KİMDİR?
Bayern Münih takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Leon Goretzka, 06 Şubat 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 82 kilo olan Leon Goretzka, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 25 maça çıkan Leon Goretzka, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Leon Goretzka, bu sezon 7 asist ve 6 gol katkısı ile oynamaktadır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nazlıcan İrem Köroğlu sessizliğini bozdu
- Akşener'den yeni hamle
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- 'Para an itibarıyla faizden değil...'
- Dolar yıl sonunda kaç lira olur?
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Tutuklandı!
- Akşener'e yakın isimden İmamoğlu'na ziyaret
- Bahçeli'den Erdoğan'a 'vize'!
- Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım açıklaması!