Leon Goretzka kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Leon Goretzka kaç yaşında, nereli?

Transfer dönemine hızlı başlamak isteyen son şampiyon Galatasaray, geride kalan sezonda da istediği Leon Goretzka'ı transfer etmek istiyor. Peki, Leon Goretzka kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Leon Goretzka kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:02
Leon Goretzka kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Leon Goretzka kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Son şampiyon Galatasaray, transferde de şampiyon olmak istiyor. Dünya yıldızlarını kadrosuna katmak isteyen Aslan, Leon Goretzka'ı gözüne kestirdi. Peki, Leon Goretzka kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Leon Goretzka kaç yaşında, nereli?

LEON GORETZKA KİMDİR?

Bayern Münih takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Leon Goretzka, 06 Şubat 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 82 kilo olan Leon Goretzka, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 25 maça çıkan Leon Goretzka, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Leon Goretzka, bu sezon 7 asist ve 6 gol katkısı ile oynamaktadır.


Leon Goretzka haberleri galatasaray haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Sofyan Amrabat kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Sofyan Amrabat kaç yaşında, nereli?

Sofyan Amrabat kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Sofyan Amrabat kaç yaşında, nereli?
Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: '2 sene sonra Galatasaray'ı yenme sevincini...'

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: '2 sene sonra Galatasaray'ı yenme sevincini...'
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Monaco'dan Fofana kararı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Monaco'dan Fofana kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler