Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:02

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:02

Son şampiyon Galatasaray, transferde de şampiyon olmak istiyor. Dünya yıldızlarını kadrosuna katmak isteyen Aslan, Leon Goretzka'ı gözüne kestirdi. Peki, Leon Goretzka kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Leon Goretzka kaç yaşında, nereli?

LEON GORETZKA KİMDİR?

Bayern Münih takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Leon Goretzka, 06 Şubat 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 82 kilo olan Leon Goretzka, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 25 maça çıkan Leon Goretzka, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Leon Goretzka, bu sezon 7 asist ve 6 gol katkısı ile oynamaktadır.