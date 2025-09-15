Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha: 'Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça...'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına bir yanıt daha geldi.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç’un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamaları ibretle takip ettik.

Fenerbahçe Başkanının ağzına sakız ettiği “kumpas” söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir.

Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin ‘ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi’ ifadeleri de muhatap olduğumuz ‘zekaların’ ne derecede olduğunu göstermektedir.

Fenerbahçe Kulübü’nü yönetenlerin ‘zihniyeti’ ve ‘ciddiyeti’ logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir.

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur.

Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir."