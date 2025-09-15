Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha: 'Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça...'

Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha: 'Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça...'

15.09.2025 15:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a bir yanıt daha: 'Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça...'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son açıklamalarına sert ifadelerle yanıt verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına bir yanıt daha geldi. 

Ertuğrul Doğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç’un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamaları ibretle takip ettik.

Fenerbahçe Başkanının ağzına sakız ettiği “kumpas” söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir.

Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin ‘ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi’ ifadeleri de muhatap olduğumuz ‘zekaların’ ne derecede olduğunu göstermektedir.

Fenerbahçe Kulübü’nü yönetenlerin ‘zihniyeti’ ve ‘ciddiyeti’ logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir.

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur.

Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir."

İlgili Konular: #fenerbahçe #trabzonspor #Ali Koç #Ertuğrul Doğan

İlgili Haberler

'Şike hala devam ediyor' demişti: Ali Koç'tan Ahmet Metin Genç'e flaş yanıt!
'Şike hala devam ediyor' demişti: Ali Koç'tan Ahmet Metin Genç'e flaş yanıt! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in attığı tweet üzerine gece geç saatlerde açıklama yayımladı.
Fenerbahçe'den Ertuğrul Doğan'a flaş yanıt: 'Başkanlığı bırakana kadar...'
Fenerbahçe'den Ertuğrul Doğan'a flaş yanıt: 'Başkanlığı bırakana kadar...' Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına yanıt verdi.
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert yanıt: '3 Temmuz’un ardına saklanarak...'
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert yanıt: '3 Temmuz’un ardına saklanarak...' Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkındaki sözlerine yanıt verdi.