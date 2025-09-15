Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert yanıt: '3 Temmuz’un ardına saklanarak...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.09.2025 12:11:00
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Doğan, dün oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz.

Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla’, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil!

Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu.

FETÖ'cü savcılarla top oynamadı.

FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı.

FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı.

3 Temmuz’un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!

Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor’dur!

Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır."

