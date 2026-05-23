Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ertuğrul Doğan'dan Onana için açıklama: 'Mental olarak kalmak isterse...'

Ertuğrul Doğan'dan Onana için açıklama: 'Mental olarak kalmak isterse...'

23.05.2026 00:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ertuğrul Doğan'dan Onana için açıklama: 'Mental olarak kalmak isterse...'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Andre Onana'nın geleceğiyle ilgili konuştu. Doğan, Onana ile ilgili "Mental olarak kalmak isterse rakam konusunda çözümü buluruz" dedi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, takımdaki geleceği belirsiz olan Andre Onana'yla ilgili konuştu.

"KALMAK İSTERSE ÇÖZÜM BULURUZ"

“Onana ile ayaküstü yeni kontratı hakkında konuştuk. Trabzon’da mutlu, onu çok seviyoruz. Takım içerisindeki uyumu iyi. Hocamız da istiyor. Mental olarak kalmak isterse rakam konusunda çözümü buluruz. Onana gibi bir karaktere Trabzonspor’un ihtiyacı var.”

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Sezon başında Manchester United'dan kiralanan 30 yaşındaki Kamerunlu kalecinin İngiliz kulünüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Onana'nın Transfermarkt'ta 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

İlgili Konular: #trabzonspor #Andre Onana #Ertuğrul Doğan

İlgili Haberler

Konyaspor'u Onuachu ile devirdi: Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor
Konyaspor'u Onuachu ile devirdi: Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Ernest Muçi transferini resmen duyurdu!
Maliyeti belli oldu: Trabzonspor, Ernest Muçi transferini resmen duyurdu! Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı ve KAP'a açıklama yaptı.
Fatih Tekke'den şampiyonluk değerlendirmesi: 'Trabzonspor'da hedefler çok büyük'
Fatih Tekke'den şampiyonluk değerlendirmesi: 'Trabzonspor'da hedefler çok büyük' Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından konuştu.