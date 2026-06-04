Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi: 'Birçoğu bitti, iki tanesi de bitmek üzere'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili takımın transfer gündeminde yer alan futbolcular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan; Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Sdny Cabral, Metehan Mimaroğlu ve Noah Saviolo'nun transferleri hakkında sorulan bir soru üzerine şunları söyledi:

"Hızlı davranmaya çalışıyoruz. Hocamızın ve scout ekibimizin planlaması çok önceden belliydi. Dolayısıyla oyuncularla da görüşmeler başlamıştı. Teker teker bu arkadaşlarımızı kadroya katıyoruz. Önümüzdeki günlerde de transferler devam edecek. Biz 6-7 transfer civarında düşünüyorduk ama sanırım daha yukarılarda bir sayıya gidecekmişiz gibi duruyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz. Hazırlığımızı çok önceden yapmıştık. Oyuncuları da teker teker kadroya katıyoruz. Konuşulan isimler doğru. Zaten birçoğu bitti, iki tanesi de bitmek üzere. Bugün yarın inşallah onları da bitireceğiz. Başka transferler de var, ekibin takip ettiği. Şu anda İbrahim Bey görüşmeleri yürütüyor, bazen yurt içinde bazen yurt dışında. Bizim tek niyetimiz önümüzdeki sene, yapılanmanın ikinci yılında daha yüksek hedeflere yükselebilmek, zirve yarışının içinde olmak."

Ertuğrul Doğan bu açıklamasıyla Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz ve Sdny Cabral'in ardından, Metehan Mimaroğlu ve Noah Saviolo transferlerini de doğrulamış oldu.

"ONANA İLE İLGİLİ BİR PROBLEM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Bonservisi Manchester United'da olan ve geride kalan sezonda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen kaleci Andre Onana hakkında da konuşan bordo mavili kulübün başkanı, "Onana ile hemen hemen her gün görüşüyoruz. Maddi anlamda sıkıntı yaşamayız. Kaliteli bir oyuncu, şehri, takımı ve insanları sevdi. Ama herkesin kendi hayatı ve planlaması var. Ben önümüzdeki günlerde Onana ile alakalı aksilik yaşayacağımızı düşünmüyorum. Aksilik yaşanırsa da yönetim gerekeni yapar. Aynı seviye birini alırız. Giderken de görüşmemizi yaptık. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Olursa da gerekeni yaparız" ifadelerini kullandı.

"TSYGANKOV'U İZLİYORUZ, İSAK VURAL GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Rakip takımlarda henüz bir transfer hareketliliği olmamasını da değerlendiren Doğan "Transfer sezonu açılmadı, rakiplerimizde hareket yok. Haftaya 8-9'u bulacağız! Biz hızlı gidiyoruz. Herkes tatilini yapıyor, bir sorun olacağını düşünmüyorum" dedi.

Başkan Doğan, Girona'da forma giyen Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Tsygankov ve Pisa'nın Türk sol beki Isak Vural'la ilgili bir soruyu ise "Viktor Tsygankov izlediğimiz, beğendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Isak Vural gündemimizde olan bir oyuncu değil" diyerek yanıtladı.

"7 FUTBOLCUMUZA TEKLİF VAR"

Ertuğrul Doğan 7 futbolcularına teklif geldiğini belirtti ve Felipe Augusto'nun Zenit'e transferi konusunda henüz bir anlaşma olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"7 oyuncumuza teklif var. Bizim amacımız zirve yarışında olmak. Dolayısıyla bizim çok fazla oyuncu satma planımız yok. Ama gidecek oyuncular olacaktır. 1 olur, 2 olur maksimum. Eksiklerimizi gördük ve geçen sene bunun cezasını çektik, sıkıntısını yaşadık. Sayıyı arttıracak yerli alternatiflerimiz olmalı. 50-60 maç oynayacağız. Felipe Augusto'ya teklifler var, doğru. Başka kulüplerden de var ama şu anda netleşen bir şey yok."

“BİR ANDA BİR OYUNCUYA 20 MİLYON EURO VEREBİLİRİZ”

"Geçen yıl 6-7 milyon Euro verdiğimiz oyucular vardı. Bunun bir tık üstüne çıkıyoruz bu yıl, oyuncuların potansiyellerine göre. Trabzonspor çıkıp bir anda bir oyuncuya 20 milyon Euro da verebilir. Gerekiyorsa bunu da yapacağız. Zaten şu anda bugün, yarın muhtemelen 8-10 milyon Euro civarı transferler de olacak. Dolayısıyla o rakamları geçiyorsun artık."